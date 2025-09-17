  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti İl Başkanı Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Takip Et

AK Parti İl Başkanı Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya AK Parti'ye geçmesi için baskı yapıldığına ilişkin açıklamalarına AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den yanıt geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti İl Başkanı Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Özgür Özel: Hasan Mutlu'ya "AK Parti'ye katıl, operasyonlar dursun" telefonu geldiÖzgür Özel: Hasan Mutlu'ya "AK Parti'ye katıl, operasyonlar dursun" telefonu geldiGündem

 

Özdemir, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamasının devamında "Daha önce Manavgat için '32 saatlik video kaydı var' diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır" ifadelerini kullandı. 

Gündem
Mabel Matiz'in Perperişan şarkısına erişim engeli talebi
Mabel Matiz'in Perperişan şarkısına erişim engeli talebi
Destici'den Mabel Matiz'e sert sözler: Bu soytarılar tutuklanmalı
Destici'den Mabel Matiz'e sert sözler: Bu soytarılar tutuklanmalı
Yavaş'tan Orkun Özeller’in tutuklanmasına tepki
Yavaş'tan Orkun Özeller’in tutuklanmasına tepki
Bakan Kurum, AK Parti'ye katılan Özlem Vural Gürzel ile görüştü
Bakan Kurum, AK Parti'ye katılan Özlem Vural Gürzel ile görüştü
Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı
Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü