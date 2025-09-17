AK Parti İl Başkanı Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Özdemir, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamasının devamında "Daha önce Manavgat için '32 saatlik video kaydı var' diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır" ifadelerini kullandı.