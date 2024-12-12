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AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Erdoğan'a dizi ve randevu şikayeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde bazı il başkanları dizi ve hastane randevularına ilişkin şikayetleri Erdoğan'a iletti.

Haber Merkezi
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AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Erdoğan'a dizi ve randevu şikayeti
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NTV'de yer alan habere göre bir il başkanının televizyon dizilerinin aile yapısını ve çocukları olumsuz etkilediğine yönelik söylemleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu salonda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a iletti.

Bu konuda dizi yapımcıları, RTÜK ve televizyon yetkilileriyle çeşitli toplantılar düzenlediklerini ifade eden Göktaş, “Bu konudaki hassasiyetlerimizi dile getirdik. RTÜK de bu konuda hassas davranıyor. Bu konuda örnek olabilecek iyi yapımları ödüllendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Hastane randevuları şikayetleri

Bir başka il başkanının hastane randevularına ilişkin eleştirisi üzerine de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Randevularla ilgili düzelmeyi 4-5 ay içinde herkes hissedecek” yanıtını verdi.

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