AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, Çarşı Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı binasına, saat 04.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen, yüzü maskeli bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Polisler binada ve çevrede incelemelerde bulundu

Saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, atılan parke taşı sonucu giriş kapısındaki cam kırıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.