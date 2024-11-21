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AK Parti ilçe binasına taşlı saldırı düzenleyen şahıs yakalandı

AK Parti Beylikdüzü ilçe binasına 17 Kasım gecesi taşlı saldırı düzenleyen kişi yakalandı.

Haber Merkezi
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AK Parti ilçe binasına taşlı saldırı düzenleyen şahıs yakalandı
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Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Caddesi henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 17.11.2024 gece 02.00 sıralarında AK Parti ilçe binasının camlarına kaldırım taşıyla saldırı düzenlemişti. Henüz nedeni bilinmeyen saldırıda parti binasının camları kırılmıştı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalarda eşkal bilgisi belirlenen şüphelinin 23 yaşında E.Z olduğu tespit edildi. Şüpheli Başakşehir’de yakalandı. İkamet aramasında; 1 adet içime hazırlanmış uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, 1 adet telefon ve şahsın olay anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ile şişme mont ele geçirildi.

4 adet ruh sağlığı hastanesinde psikiyatri kaydı varmış

Şahsın sorgulamada hakaret suçundan adli makamlarca arandığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve yağma suçlarından geçmiş tarihli kaydı bulunduğu, ayrıca 2024 yılı içerisinde 4 adet ruh sağlığı hastanesinde psikiyatri kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin psikiyatri tedavisi gördüğü, hastanede kız arkadaşı ile kavga ettiği ve olay gecesi aşırı alkollü olması sebebiyle olayı neden gerçekleştirdiğini hatırlamadığı öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

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