AK Parti ile CHP'nin bayramlaşmasında gündem asgari ücret ve normalleşme oldu

Bugün Ankara’da siyasi partilerin bayramlaşma günü. Partiler karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret ediyor.

Günün ilk bayramlaşması AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.

CHP’nin AK Parti’ye bayramlaşma ziyareti yapan heyetine Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlık etti.

AK Parti heyetinin başında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur yer aldı.

Asgari ücret

Gazze gündemiyle başlayan bayramlaşmada daha sonra da ekonomi gündemi ele alındı.

Yavuzyılmaz, asgari ücrette iyileştirme yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Uygur ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği mesajını verdiğini dile getirdi.

Bu ziyaretin ardından MHP heyeti AK Parti Genel Merkezi’ne geldi.

"Normalleşme önemli"

CHP Genel Merkezi’nin ilk ziyaretçisi de AK Parti heyeti oldu.

MKYK Üyesi Hasan Sert’in başkanlık ettiği AK Parti heyetini CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı.

Yücel, “Normalleşme ve diyalog süreci çok önemli.” dedi.

Sert de normalleşmenin önemine dikkat çekti, “Yerel yönetimlerde siz, merkezi yönetimde biz başarılı olmak zorundayız.” ifadesini kullandı.

MHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden ilk heyet ise DSP heyeti oldu. Ziyarette Gazze’deki son durum ele alındı.

AK Parti, 8 partiyle bayramlaşacak

AK Parti bugün 8 siyasi partiyle bayramlaşacak. Bu partiler, CHP, MHP, HÜDA PAR, YRP, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi olacak.

MHP ise AK Parti, CHP, YRP ve DSP ile bayramlaşacak.

CHP, 17 siyasi partiyle bayramlaşacak. Bu partiler, AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, ANAP, Memleket Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, YRP, Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi.