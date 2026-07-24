AK Parti ile DEM Parti heyeti TBMM'de bir araya geldi
AK Parti ile DEM Parti heyetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
AA
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AK Parti ve DEM Parti heyetleri "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Heyetlerin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşme yaptığı öğrenildi.