AK Parti ile MHP anlaştı: 30 büyükşehirde ortak aday

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için partilerin hazırlığı devam ediyor.

Ortak hareket edeceği bilinen AK Parti ve MHP'nin seçime 30 büyükşehirde “ortak aday” ile gireceği öğrenildi.

AK Parti ve MHP arasındaki heyetler arası komisyon görüşmeleri devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP’nin ise aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor. CHP’de olan Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyesi için ise AK Parti aday çıkarmayarak MHP’nin adayına destek vereceği belirtiliyor.