AK Parti ile MHP arasında kritik görüşme: Neler konuşuldu?

MHP’li Erkan Akçay ve Feti Yıldız, AK Parti'li Abdullah Güler ve Efkan Ala ile Meclis’te görüştü. Yıldız, görüşmenin İmralı ziyaretine ilişkin olmadığını, yalnızca hukuki değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Meclis’te Güler’in makamında yapılan görüşme, basına kapalı şekilde yaklaşık 40 dakika sürdü.

"Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk"

Toplantı sonrasında açıklama yapan Feti Yıldız, buluşmanın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarın yapacağı toplantı ya da “İmralı ziyareti” iddialarıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

Yıldız, "Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

"Yarınki Komisyon toplantısında alınacak kararda hangi çoğunluk aranacak?" sorusuna Yıldız, "Kanun teklifi hazırlama olmadığı için burada basit çoğunluk yeterlidir" yanıtını verdi.

