AK Parti İnönü ve Mihalgazi ilçe başkanları değişti



AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişareler neticesinde, İnönü İlçe Başkanlığına Kamil Şen, Mihalgazi İlçe Başkanlığına ise Ali Özdemir atandığı öğrenildi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından, görev değişimleri kapsamında bugüne kadar özverili çalışmalar yürüten İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın ve Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar’a teşekkür edilirken, yeni görevlendirilen ilçe başkanlarına başarılar dilendi.