AK Parti İstanbul adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi yaptığı açıklamada partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını söyledi. Ancak toplantıya saatler kala sosyal medyaya düşen bir video ile AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu ortaya çıktı.

"16 milyon İstanbullu için çıkacağız"

Kurum, kararın kendisine AK Parti yönetimi tarafından bildirilmesinin ardından ilk açıklamasını ekibine yaptı.

Kurum, açıklamasında "16 milyon İstanbullu için çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla ki uzun zamandır benimle birlikte çalışıyorsunuz. Sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptı

1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

1999 - 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 - 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzmanlık, 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 - 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018 - 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.