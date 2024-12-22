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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den adaylık kararı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat'ta düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'nde, İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağını bildirdi.

AA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den adaylık kararı
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Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya, bu kongre sürecinde de devam edeceğini belirtti.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

"8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde, İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanı'mızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…"

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