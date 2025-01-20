AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, kongrede yaptığı konuşmada, görevi devralacak olan İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'ye başarılar dileyerek, "AK Parti bir partiden daha fazlası, gençlik kolları da bir gençlik kolları hareketinden çok daha fazlasıdır." dedi.

AK Parti gençlik kollarının Türkiye'de gençlik hareketine yön verdiğini ve devlet yönetimine önemli katkılarda bulunduğunu dile getiren Ala, şunları söyledi:

"AK Parti'nin muhalefeti var ama alternatifi yok. Türkiye'nin daha kaliteli, daha üretken, ceplerinden kart değil proje çıkaran bir muhalefete ihtiyacı var. Onlar da sandığın yolunu öğrendiler. Artık Genelkurmay koridorlarında, Anayasa Mahkemesi'nin koridorlarında iktidar aramıyorlar, şimdi sandıkta arıyorlar ama yanlış iş tutuyorlar. Neden ceplerinden kırmızı kart çıkarıyorlar? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, çok partili hayata geçtiğimizden beri, 75 yıldır milletten her seçimde kırmızı kart gördü. Bütün cepleri kırmızı kart bunların. Hangi cebine elini atsa kırmızı kart çıkacak. Onun için biz işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz."

"Türkiye Yüzyılı hedeflerine Türkiye'yi taşıyacak olan sizlersiniz"

Efkan Ala, AK Parti'nin Türkiye'de sadece otobanlar, tüneller ve hızlı trenler yapmadığını, aynı zamanda "siyasi otobanlar" da inşa ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Siyasi köprüler kurduk milletimizle devlet arasına. O siyasi otobanlarla gidip Türkiye'yi hedefine ulaştıracak olanlar da sizlersiniz. Önceden herkes bir şey söylerdi. Siyasi parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları konuşurdu. Ama son sözü bir vesayet odağının başkanı ya da genel sekreteri söylerdi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yahut Anayasa Mahkemesi Başkanı ya da Genelkurmay Başkanı söylerdi. Bugün son sözü kim söylüyor? Milletin yüzde 52 oyla seçip işbaşına getirdiği, milletin iradesini temsil eden Cumhurbaşkanı'mız, Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Bunun arkasındaki güç, irade sizsiniz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine Türkiye'yi taşıyacak olan sizlersiniz."

Türkiye'nin sorumluluk ve vicdani coğrafyasının, fiziki sınırlarından çok daha büyük olduğunu vurgulayan Ala, "Türkiye'nin gönül coğrafyası çok büyük. Sadece fiziki coğrafyamız içerisine tıkılıp kalamayız. Bizim sorumluluk coğrafyamız, vicdani coğrafyamız çok daha büyüktür. Onun için Suriye'de de, Irak'ta da, Filistin'de de umudun adı Türkiye'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, siz gençlersiniz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi kalkındıracak, geliştirecek, demokrasisiyle, ekonomisiyle dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokacak olan kadro sizsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

- "2023 seçimlerini kazandıysak ilk defa oy kullanan seçmenlerin desteğiyle kazandık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gençlik teşkilatının bir okul hüviyeti taşıdığını, kendisinin de bu okuldan geçmiş olmaktan hayat boyu gurur duyacağını söyledi.

AK Parti'nin en büyük gücünün lideri Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Kandemir, "Her şeyiyle örnek aldığımız; iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir siyasetçi, sözüne güvenilir bir insan, adil, düşmanlarının bile saygı duyduğu yiğit bir adam. Böyle bir lidere bakarak siyaset yapabildiğimiz için Allah'a hamdolsun." şeklinde konuştu.

Kandemir, bütün ömrü mücadeleyle geçmiş, ideallerini hayata geçirebilmek için bedel ödemiş bir liderin arkasında siyaset yapmanın ayrıcalık olduğunu belirterek, "Onun gençlik kolları olmak bize ayrı bir sorumluluktur." dedi.

Gençlik teşkilatında emek veren her bir gence ayrı ayrı teşekkür etmek istediğini ifade eden Kandemir, şunları söyledi:

"2023 seçimlerini kazandıysak ilk defa oy kullanan seçmenlerin desteğiyle kazandık. Dışarıdan bize istikamet gösterenler, elleri ceplerinde akıl verenler 'Ya siz bu işleri çok da beceremiyorsunuz.' diyenlere inat, kimseyi kızdırmadan, küstürmeden ama doğru bildiğimiz işi yaparak muazzam bir iş ortaya koyuyoruz. Onun için bu salonda fedakarca mücadele eden bütün isimsiz kahramanlara, değerli dava arkadaşlarıma, genç kardeşlerime, yüreklerindeki sevdayı kendilerine meşale kılıp yol yürüyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum."

"Daha yapacak çok işimiz var"

Kandemir, gerçekleşen kongrelerin birer başlangıç olduğunu belirterek, "Daha yapacak çok işimiz var. Arşınlayacak çok sokaklar, gidecek uzun bir menzil var." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin ülkesine ve davasına hizmet azmiyle dolu gençler yetiştirmeye devam edeceğinin altını çizen Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel başkanımızın ardında yürümeye devam edeceğiz. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz, hayalini kurduğumuz, merkezine bu ülkenin, bu medeniyetin değerlerini aldığımız bambaşka bir yüzyılı inşa edeceğiz. İşte bu kongre tam da böyle bir kongrenin başlangıcı. Ayağa kalkacağız. Bu kıyamımızla iddiamızı, hayalimizi, itirazımızı daha gür bir şekilde dünyaya anlatmaya devam edeceğiz."

- "Türkiye Yüzyılı vizyonuna bir nebze olsun katkı sağlamak temel gayemiz oldu"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, bu kadim şehrin manevi sorumluluğunu taşımanın gençler için en büyük şeref olduğunu söyledi.

Gençler olarak bu şehrin her köşesine dokunmaya, her gencine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Çekerek, "Bu sevdanın izinde yürüyen bir teşkilat olarak İstanbul'umuzu daha ileriye taşımak için çabaladık ve gayret ettik. Görev sürem boyunca İstanbul'un dört bir yanında sizlerle birlikte yürüttüğümüz sayısız etkinlikte, Türkiye Yüzyılı vizyonuna bir nebze olsun katkı sağlamak temel gayemiz oldu." ifadelerini kullandı.

Görevi devralan Nevzat Yüce, gençlerin söz sahibi olduğu bir Türkiye'de yeni bir göreve başladıklarını belirterek, "İstanbul'un gençleri olarak bir söz veriyoruz. Bizlere inanan ve her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza mahcup olmamak, onun güvenini boşa çıkarmamak için, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Gençlik Kolları'nda yaşanan değişikliğin hayırlara vesile olmasını diledi. Kabaktepe ardından teşkilat başkanlarıyla birlikte "Dombra" şarkısını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir ise bugün itibariyle İstanbul'un tüm ilçelerinin kongrelerini tamamladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben de gençlik kollarından gelen bir ağabeyiniz olarak, gençlik kollarımızın bir ferdi olarak sizlere hitap ediyorum. Bizler Erdoğan'ın nesliyiz. İlk oyunu ve tüm oylarını AK Parti'ye veren bizleriz, sizlersiniz. Bizler gençlik kolları okulunda Gençlik Kolları'nın hukuku nasıl korunur başkanlarımızdan öğrendik. Şu anda da il başkan adayı olarak inşallah 7 Şubat tarihinde il başkanı olduktan sonra gençlik kollarımızın hakkını, hukukunu ve özerk yapısını da sonuna kadar koruyacağımı özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah gençlik kollarımızın dinamizmiyle 2028'de AK Partimizi İstanbul'da birinci parti yapacağız ve inşallah 2029'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anahtarını yeniden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hep birlikte hediye edeceğiz."

Kongrede, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, görevini AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Nevzat Yüce'ye devretti.

Kongre salonunda "İşte başkan işte teşkilat" tezahüratları yapılırken, "Uyuyan destanı uyandırmaya geldik", "Gençliğinle İstanbul'a yön ver", "Deli gibi sevmek ruhumuzda var" yazılı pankartlar açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da birer konuşma yaptığı kongreye, AK Parti İstanbul milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.