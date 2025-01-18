AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde tarihe tüzük engeli: 15 gün kuralı geçerli, yeni tarih belirlendi

AK Parti tüzüğünde “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak şekilde, büyük kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmış seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle tüzüğün 41. maddesinde belirtilen askı ve işlemleri, büyük kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, büyük kongrenin delege yoklama çizelgesini oluşturur” ifadesi yer alıyor.

Tüzüğün 41’inci maddesinde ise “İlçe ve il başkanlıkları, kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak yetkili seçim kurulu başkanlığına verirler” bulunuyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kurmayları bu nedenle İstanbul İl Kongresi’nin bir gün öne çekilerek 7 Şubat’a alınmasını tartışıyor. Partinin bazı hukukçuları 8 Şubat tarihinin de tüzüğe uygun olduğunu, bir sorun yaşanmayacağını savunuyor ancak genel kanı kongreyi 7 Şubat’ta yapmak üzerine yoğunlaşıyor.

AK Parti, 21 Ocak Salı günü Ankara İl Kongresi’ni, 27 Ocak Gençlik Kolları 7’nci Olağan Kongresi’ni, 5 Şubat’ta ise Kadın Kolları 7’nci Olağan Kongresi’ni yapacak.