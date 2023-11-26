AK Parti İstanbul'da kimi aday gösterecek: İki seçenek var, başka aday sürpriz olur

AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini CHP’den almak için Mart seçimlerine güçlü adaylarla girmek durumunda. Yarışta öne çıkan iki isim var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum.

Gazete Duvar’ın kulis haberine göre; Bakan Yerlikaya’nın aday yapılmasını isteyenler şu pozisyonu savunuyor:

* İstanbul’u mutlaka almalıyız, diyorsak hata yapma lüksümüz yok. Ali Yerlikaya İstanbul’u iyi biliyor. Bize oy vermeyen seçmen açısından da kamuoyu algısı çok iyi, karşılığı var. İcraat, hizmet odaklı kampanya açısından da avantajlı bir isim.

İki hafta içinde netleşecek

Eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’un aday gösterilmesi gerektiğini düşünenler ise genç ve icradan gelme olmasına vurgu yapıyor.

Yerlikaya ve Kurum dışındaki bir adaya sürpriz gözüyle bakılırken, kararın iki hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.