AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan aday gösterildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle adayımız olarak İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Işık Ercan belirlenmiştir. Kongremizde görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir’e bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Partimize hayırlı olsun.”