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AK Parti, 'kalp' emojisiyle paylaştı: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi
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AK Parti, 'kalp' emojisiyle paylaştı: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada çözüm sürecine yönelik önemli mesajlar verirken, "yeni bir sayfa" vurgusu yaptı. Erdoğan, "TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" dedi. Erdoğan ayırca "Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın" dedi.

Erdoğan'ın konuşması AK Partililer tarafından pek çok kez ayakta alkışlanırken, eşi Emine Erdoğan da konuşmanın bitimine doğru gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından da Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldığı fotoğraf paylaşıldı.

 

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