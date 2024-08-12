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AK Parti kimleri transfer edecek? Kulis bilgileri sızdı

Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti'nin yıldönümünde duyurmayı planladığı yeni transferler hakkında kulis bilgileri paylaştı.

Haber Merkezi
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AK Parti kimleri transfer edecek? Kulis bilgileri sızdı
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Özel bir TV kanalına katılan Gazeteci İsmail Saymaz, Gelecek Partisi'nden Nedim Yamalı'nın AK Parti'ye geçişine ilişkin dikkat çeken açıklamalarını yorumladı.

"İYİ Parti'den istifa etmiş vekiller AK Parti'ye geçecek"

AK Parti'nin 23'üncü yıldönümünde partiye transferler olacağı bilgisini aktardığını hatırlatan Saymaz, "AK Parti'ye 15 civarında belediye başkanı katılacağını AK Partililer bana aktardı. Bunların arasında Yeniden Refah Partili ve bağımsızlar var. Bir de 3-4 civarında vekil var. Bunlar kim diye kurcaladığımda, bana aktarılan İYİ Parti'den istifa etmiş vekiller olabilecek büyük ihtimalle. Ahmet Ersagun Yücel olabilir, Seyi̇than İzsi̇z olabilir. Bu isimler, bağımsız vekiller AK Parti'ye geçebilir. Gelecek partili ekip bunlar arasında şimdilik sayılmıyor, olabilir de olmayabilir de. Gelecek Partililerin geçilebileceği düşünülüyor ama o bugün mü olur bir belirsizlik var " dedi.

Efkan Ala doğrulamıştı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, partisinin yıldönümü etkinlikleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ala, Saymaz'ın "AK Parti'ye çok sayıda vekil ve belediye başkanı katılacak" haberi hatırlatılması üzerine şunları demişti: 

"Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır."

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