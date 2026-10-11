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AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı görevden alındı

AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin görevden alındı.

Haber Merkezi
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AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı görevden alındı
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AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Gençlik Kolları Başkanlığında genel merkezin takdir ve tasarrufları doğrultusunda bayrak değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, görev değişikliğine rağmen partiye bağlılığın, birlik ve beraberliğin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelik inancın devam edeceği ifade edilerek, Ahmet Sefa Metin'e bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve katkıları dolayısıyla teşekkür edildi. Açıklamada, görevi devralacak kişiye de başarı dileğinde bulunuldu.

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