AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor: Masada önemli konular var
AK Parti, 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin kurmaylarıyla bir araya gelerek iç ve dış politika ile ekonomideki gelişmeleri değerlendirecek.
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak kampta, ülke ve dünya gündemi ele alınacak.
31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı belli oldu
AK Parti'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı belli oldu.
AK Parti kampı, 1 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Daha sonra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde genel merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak.
Bu oturumda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.
Daha sonra AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda, grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri, partinin Meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.