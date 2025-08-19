  1. Ekonomim
AK Parti kulisi: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyelerinin transfer ihtimali yüksek görülüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından yeni transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçim sonucunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçioğlu'nun, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılması, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

AK Parti kulislerinde, belediye transferlerinin süreceği konuşuluyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 74 yıl sonra CHP'ye kentte seçim kazandıran Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin geçiş ihtimali yüksek görülüyor.

Ayrıca bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, Yeniden Refah Partili (YRP) Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve bağımsız Şanlıurfa Belediye Başkanı Kazım Gülpınar’da da benzer yönde hareketlilik yaşanabileceği ifade ediliyor.

AK Partili kaynaklar, “Çok talep var ama biz eleyerek kabul ediyoruz” diyerek, partiye katılım süreçlerinde seçici davranıldığını vurguluyor. AK Partililer, “Zaten sağdan aday göstererek kazandılar. Biz adaylarımızı geri alıyoruz” sözleriyle gelişmeleri değerlendiriyor.

Parti içinde iki yaklaşım

Belediye transferleri konusunda AK Parti içinde farklı bakış açısı öne çıkıyor.

Partide bir kesim, katılımların “moral ve motivasyon” açısından önemli olduğunu, kamuoyuna “dağılma yok, güçlenme var” mesajı verdiğini düşünüyor. Bu görüşe göre, özellikle büyükşehirlerde kaybedilen seçimlerin ardından, taşradan gelecek destek partinin moralini yükseltecek.

Ancak parti içinde temkinli olan bir kesim de bulunuyor. Bu kanat, “Her geçişin sevinç yaratmayacağı, bazı yerlerde teşkilat içi huzursuzluklara yol açabileceği” uyarısında bulunuyor.

