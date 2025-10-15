  1. Ekonomim
  3. AK Parti kurmayları DEM heyeti ile görüştü
AK Parti kurmayları DEM heyeti ile görüştü

AK Partili kurmaylar, DEM heyetiyle son günlerdeki açıklamaların sürece zarar verdiği gerekçesiyle bir araya gelerek konuyu değerlendirdi.

AK Parti kurmayları DEM heyeti ile görüştü
BESTI KARALAR - ANKARA

AK Partili kurmaylar, DEM heyeti ile bir araya geldi.  Görüşmenin DEM’li yöneticilerin son günlerde yaptıkları açıklamalarla ilgili olduğu öğrenildi.

Görüşmeye AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM’den ise Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit’inde aralarında olduğu bir grubun katıldığı söylendi. Görüşme ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

DEM’li yetkililerin açıklamaları

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, DEM’li yetkililerin,  Meclis’te şehitler için “gencecik cesetler” ifadesinin toplumda yarattığı tepkilerin ardından, AK Partili kurmaylar da harekete geçti. AK Partili kurmayların DEM yetkililerin son günlerde yaptıkları açıklamaların sürece zarar verdiğini özellikle şehitler için kullandıkları ifadelerin toplumda kabul edilir olmadığını aktardıkları tahmin edildi.

 

 

