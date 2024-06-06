AK Parti kurmayları, yeni dönemin ana hatlarını açıkladı

Ak Parti kurmayları “Cumhurbaşkanı ile görüşüldüğünü ve onayı alındığını dile getirirken şu bilgileri verdi: “Atılacak adımlar ana hatları ile belli. Ekonomi ve hukuk alanında önemli reformları göreceğiz. Özellikle bu iki başlıkta güven tesis edecek adımlar atılacak. Bu süreçte elbette bürokrasiden veya ittifak ortaklarımızın direnci ile karşılaşabiliriz. Tökezleyeceğimiz anlar da olabilir. Ama bütün bunlar, bizi reform adımlarından geri bırakmaz. Burada önemli olan, reform yapma iradesini ortaya koymaktır.”

Vatandaşın beklentilerini karşılamak için çaba harcanacak

AK Parti’nin ‘İç çekişmelerden’ uzaklaşması için ‘Koltuklarda oturanların değişiminin’ yeterli olmayacağına dikkat çeken AK Parti kaynakları, gerçekçi ve reform olarak nitelendirilen adımlar atılırken, vatandaşın beklentilerinin karşılanması için azami çaba harcanacağını ifade etti.

AK Parti kaynakları, “Bir düzenleme hayata geçirilirken, bunun ekonomik açıdan, hak ve özgürlükler açısından, vatandaş nezdindeki yansımasına kadar her açıdan değerlendirmesi yapılacak.Türkiye Gazetesinin haberine göre bundan sonra bürokrasi istiyor diye yasa çıkarılmayacak. Bürokrasiye değil, ülkeye ne kazandırdığına bakacağız” diye konuştu.