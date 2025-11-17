Hüseyin Çelik'ten Terörsüz Türkiye yorumu: Bahçeli emrivaki yaptı, AK Parti kabul etti

Hüseyin Çelik, Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki grup toplantısında yaptığı Öcalan açıklamasının ittifak ortaklarıyla istişare edilmeden dile getirdiğini belirtti. Hüseyin Çelik , “Bu konuda kapsamlı bir hazırlık yapıldığına ya da artı-eksi hesabının çalışıldığına inanmıyorum. Sayın Bahçeli, bir emrivakiyle süreci başlatmış oldu” ifadelerini kullandı.

"AK Parti, ittifakı sarsmamak için karşı çıkmadı"

Hüseyin Çelik, Bahçeli’nin sözlerinin AK Parti’de de şaşkınlık yarattığını söyledi. Parti yönetiminin, Cumhur İttifakı'nı koruma kaygısıyla bu çıkışa itiraz edemediğini ifade eden Çelik, “AK Parti, ortağını kaybetmemek için ‘tamam’ demek zorunda kaldı. Bu nedenle başlangıç sağlıklı olmadı” dedi.

"Konuyla ilgili kafa karışıklığı var"

Hüseyin Çelik, Ankara’da süreci yönetecek ortak bir irade olmadığını ve konuyla ilgili kafa karışıklığının belirgin olduğunu savundu. “Eğer oturmuş bir plan olsaydı, İmralı’ya gidilip gidilmeyeceği, dağdaki ve yurtdışındaki unsurlar için ne yapılacağı, kimlerin hangi koşullarda siyasete dahil olabileceği netleştirilirdi” dedi.