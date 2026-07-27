AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanıyor
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra AK Parti Genel Merkezi'nde olacak.
Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya başkanlık edecek.
AK Parti Merkez Yürütme kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.