AK Partili Serkan Bayram: Artık içim acıyor, partimiz gerçek manada aklansın

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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, NOW TV’de yayımlanan Çalar Saat programında fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaya özellikle fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’yı eleştirdi.

"Fatma Betül yesin diye mi?"

Bayram, “Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor” ifadelerini kullandı.

Bayram, iddialara ilişkin dekont ve hesap açıklaması yapılması gerektiğini belirterek, “O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor. Arkadaş Maliye Bakanı hesap açmış. Yatırmışsan dekontunu gönderirsin, toplum önüne çıkarsın” dedi.

“Partimiz gerçek manada aklansın”

Soruşturmada adı geçenlerin kim olduğuna bakılmaksızın sürecin temizlenmesi gerektiğini savunan Bayram, “Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın” sözleriyle parti içinde hesap verilmesi çağrısı yaptı.

Bayram, adalete güvenin ekonomiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ederek, “Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancıya sermaye gelmez, gelmiyor da kaçıyor” dedi.

Açıklamalarında belediye başkanlarına yönelik gözaltı uygulamalarını da eleştiren Bayram, “Belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu. Yazıktır” değerlendirmesinde bulundu.