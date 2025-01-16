AK Parti milletvekili Süleyman Soylu aktif siyaseti bırakacağı tarihi açıkladı

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, MHP lideri Bahçeli'nin İmralı çağrısı ve DEM Parti ziyaretinin yanı sıra güncel siyasete ilişkin açıklamalarda bulundu, siyaseti bırakacağı yönündeki soruları yanıtladı.

Süleyman Soylu: Aktif siyaseti bırakacağım

AK Parti'li Soylu siyaseti bırakacağına ilişkin iddialara da yanıt vererek; "Ben daha önceden söyledim, Tayyip Erdoğan siyaseti bırakacağı gün bırakırım. Liderimiz liderimizdir. Davamız davamızdır. Ben milletvekilliği son dönemimi ben faydalı olamıyorum kendime ait öz eleştirim var deseler 'Ne olursunuz beni azad edin' diyeceğim. Ben kavlime sadığım, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için ben davamın eriyim, en ufak bir sitemim de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Soylu kendisi ile çektirilen fotoğraflar ile ilgili de açıklama yaptı

Soylu, kendisi ile çektirilen fotoğraflara ilişkin gelen eleştirilere ise; "Bundan hiçbir rahatsızlığım söz konusu değil. Benim hakkımda binlerce söz söyleniyor ben Allah’a sığınıyorum. Yaptığım işlerle ilgili en ufak bir eksikliği söz konusu değil." dedi.

"Baykal'ın yaptığını CHP'nin bugün yapması lazım"

Siyasete ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti'li Soylu, iki dönem kuralını yanlış bulduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Merkel’den sonra Almanya ne oldu? Aşağı doğru göçüyor. Göç enerji dahil birçok politikada tedarik zincirlerinin yönetimi dahil olmak üzere hiçbir politikada başarılı olamadılar. Alparslan varken liderlik tartışıldı mı? Fatih varken liderlik tartışıldı mı? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Dünya çok kritik bir evreden geçiyor. Tecrübe ve bilgiye ihtiyacımız var. ABD de iki dönem var diye biz iki dönem getirdik. Lider olmayınca sistem bir işe yaramıyor. İki dönem kuralı var diye bir maveraya sokmak çok yanlış olur. CHP madem o kadar çok kendine güveniyor kendi adaylarının bizi yenebileceğini düşünüyor buyurun desin, hadi bakalım madem biz ekonomide zorluklar yaşattığımızdan galip gelebileceklerini düşünüyorlar... Deniz Baykal’ın yaptığını CHP'nin bugün yapması gerekir. Deniz Baykal, Tayyip Erdoğan’ın yasağının kalkması konusunda demokratik bir adım attı, ABD'de de bu oldu. CHP bundan niye kaçar? Niye böyle bir şey ortaya koyar? Demokratik bir ülkeyiz bu noktada Türkiye'nin bu demokratik tercihinden kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum."

"Öcalan silahları gömün derse Türk demokrasisi terörden arınır"

Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan çağrısının' ardından başlayan ve DEM Parti'nin İmralı ile siyasi parti ziyaretleri ile devam eden sürece ilişkin ise şunları kaydetti:

"Devlet bey ve Tayyip Erdoğan bilgeliklerinin zirvesindeler. Türkiye’nin terörle mücadelesini küçümseyenlere ah ediyorum. Bu Türkiye’nin başardığı bir iştir. 40 yıl terörün bir etkisi oldu mu oldu. Türkiye şunu başardı mı? Türkiye terörü etkisiz hale getirecek bir notaya çekti mi çekti Bugün Pençe Kilit kapandı, Kuzey Irak’ta derinlikler oluşturuldu. İşim bittiği zaman istihbarat raporlarının hepsini okumuşumdur. PKK kurulduğu günden itibaren statükosu aynıdır. PKK 4 ana unsurla kuruldu; Türkiye, Kandil Suriye ve Avrupa. İran'ı saymıyoruz. 4 ana unsur bunlar. PKK bu 4 ana unsurunda değişikliğe gidebildi mi? PKK'yı kuran Abdullah Öcalan 25 yıldır cezaevinde. Dünya değişti, ülkeler değişti, devlet anlayışları değişti, savunma anlayışları değişti. Terör örgütü PKK’yı Abdullah Öcalan kurmuştur, bütün canilikleri Öcalan yapmıştır. Kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz. Öcalan'ın yanına bir avukat bir de telefon koyun kandildekilerin Avrupa'dakilerin ve Suriye'dekilerin nasıl hizaya geleceklerini göreceksiniz. Abdullah Öcalan acımasız bir katildir bunu en iyi Kandildekiler bilir. Devlet Bey ve Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu bu adım, Türkiye’nin geleceği açısından en önemli adım olduğunu düşünüyorum bu çok net. Bu iki insan hayatının son dönemlerinde tecrübelerinin en uç noktalarında ülkelerine ait gelecek nesilleri bu işin içinde ülke enerji kaybetmesin diye mücadelesi içindeler. Abdullah Öcalan çıkar silahları gömün derse Türk demokrasisi terörden arınır mı arınır. DEM üzerinden terör baskısının olmadığını söylemek mümkün mü? Şu an yeni bir şeyler konuşulacak. Eğer orada terör devleti kurulursa gelecek nesillere 50 yıllık bir bela bırakırız. Bunun geçmiş çözüm süreci ile hiçbir bağı yok. Yöntem olarak da teorik olarak da hiçbir bağı yoktur."

"Kimse ile müzakere yapılmıyor"

AK Parti'li Soylu, 'terör örgütü ile müzakere' ifadesine tepki göstererek, "Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan’ın attığı adım asimetrik bir adımdır. Biz 45 yıldır bize hazırlanan tuzağı bozuyoruz. Kimse ile müzakere yapılmıyor. Müzakere yok, anlaşma yok, böyle bir şey konusu değil. Devlet bey bunu söylediği anda hiçbir şaşkınlık hissetmedim. Ben de kafamda yıllardan beri bunu sürekli dolandırıyorum. Dolandırdığım şey şu; Türkiye de mücadele üstünlüğünü aldık ve götürdük ve peki sonra ne yapacağız? 40 yıl geçti 40 yıl daha mı geçmesi lazım. Büyük liderler büyük adımlar atarlar. Bana göre iki lider de büyük adım attı. Eğer İYİ Parti ve diğerleri biz acaba MHP alan boşaltıyor biz bu alanı doldururuz diyorlarsa milliyetçiliği iyi okumaları lazım. Esas hedef YPG’ye silah bıraktırmak." ifadelerini kullandı.