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AK Parti Milletvekili Taş depremde hayatını kaybetti

Adıyaman'da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı. Taş'ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, depremde hayatını kaybetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın vefatı üzerine yayımlandığı taziye mesajında “ Deprem felaketinde enkaz altında kalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.