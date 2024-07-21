AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş'ten sokak hayvanları yasasına ilişkin açıklama

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "katliam yasası" olarak adlandırılan sokak hayvanları düzenlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkeş, "Sahiplendirelim, sahiplendiremediklerimi itlaf edelim. Bu doğru bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"Bana kızacaklar ama..."

Sözcü TV'ye konuşan Türkeş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Bana kızacaklar ama bunu da söylemek zorundayım. Büyükşehirlerde bir tek pankartı eline alıp sokağa çıkmakla çözülecek bir mesele değil.

- Sesiniz çıksın ama bunu iktidarı hırpalamak adına yapıyor görüntüsünü verdiğinizde konu özünden ayrılıyor.

- Anadolu'nun her yerinde 100 binlerce başıboş köpeğimiz var. Bunlar kendileri çoğalıyor. Bunlar denetlenemediği içinin büyük rakamlara ulaşıyorlar. Bunların kısa vadede de uzun vadede de sahiplendirmek mümkün değil. Buna başka formüllerin bulunması lazım.

- Cins köpek üreteceğim diye veterinerlerin, birtakım petshop'ların yaptığı merdivenaltı köpek çoğaltma işine mutlaka tedbir konulması lazım. Bunların derhal önlenmesi lazım."