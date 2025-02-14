AK Parti Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in içinde bulunduğu otomobil, Tınaztepe Beldesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’in içinde bulunduğu otomobil, Tınaztepe Beldesi yakınlarında başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralananlar olduğu bildirildi.
Afyon Postası'nın haberine göre kazanın ardından İbrahim Yurdunuseven Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Milletvekilinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise ambulansla Afyonkarahisar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarıyla ilgili detaylar henüz netleşmedi.