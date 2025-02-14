  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
Takip Et

AK Parti Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in içinde bulunduğu otomobil, Tınaztepe Beldesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti Milletvekili Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
Takip Et

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’in içinde bulunduğu otomobil, Tınaztepe Beldesi yakınlarında başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralananlar olduğu bildirildi.

Afyon Postası'nın haberine göre kazanın ardından İbrahim Yurdunuseven Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Milletvekilinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kazaya karışan diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise ambulansla Afyonkarahisar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarıyla ilgili detaylar henüz netleşmedi.

Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan üst düzey toplantı kararıÖmer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan üst düzey toplantı kararıEkonomi

 

S&P'den AB'ye uyarı: Trump'ın önerisine uyarsanız kredi notunuz düşebilirKüresel Ekonomi

 

Gündem
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
Eğilmez: 21. yüzyıl menüsünde olmak istemiyorsak bu 8 maddeye dikkat etmemiz lazım
21. yüzyıl menüsünde olmak istemiyorsak bunlara dikkat etmemiz lazım
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
TÜSİAD YİK Başkanı Aras'a soruşturma! Muhalefetten tepkiler peş peşe geldi
İktidara hazımlı olmalarını tavsiye ediyorum
400 bin TL'lik akşam yemeği! Merve Taşkın gözaltına alındı
400 bin TL'lik akşam yemeği! Merve Taşkın gözaltına alındı
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü