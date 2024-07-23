AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantı saat 15.15'te başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.15'te başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrası kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.