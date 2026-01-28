AK Parti MKYK toplandı: DEM’e tepki, partiye süreç uyarısı

BESTİ KARALAR

Suriye’de yaşananlar, "Terörsüz Türkiye" süreci, DEM Parti’nin Suriye’deki gelişmelere ilişkin eylem ve söylemleri masaya yatırıldı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Grup Başkanı Abdullah Güler kritik sunumlar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelere atıfta bulunarak "bölgede terör sorunu bitmiştir" ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin öneminin bu gelişmelerle daha da arttığını vurgulayan Erdoğan, bayrağa ve vatana yönelik her türlü tehdide karşı gerekenin yapılacağını belirterek, "40 yıldır başımıza bela olan terörden ülkemizi kurtaracağız" dedi.

“İttifak vurgusu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin verimliliğine dikkat çekerek, “Cumhur İttifakı olmasaydı, Türkiye büyük badirelerle karşı karşıya kalırdı” dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Suriye'deki durumun yanı sıra Ocak 2026'da İsviçre'de (Davos) imzalanan "Gazze Barış Kurulu Şartı" ve kurulun gelecekteki çalışmaları hakkında MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Çocuklara sosyal medya sınırlaması yolda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması amacıyla hazırlanan ve Ocak ayı sonunda Meclis'e sevk edilmesi planlanan torba yasa taslağının detaylarını paylaştı. Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini önerdiklerini belirtti. Toplantıda, Avustralya'daki 16 yaş sınırı örneği de değerlendirilerek Türkiye için 15 yaş altı kısıtlamasının "çocuk koruma kalkanı" olacağı vurgulandı.

Meclis çalışmaları hakkında bilgi veren Abdullah Güler, önümüzdeki dönemde gündeme gelecek yasal düzenlemelerin takvimini paylaştı. Bakan Göktaş, süreçlerin mahkeme kararı beklemeden platformlar tarafından proaktif bir şekilde yönetilmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.