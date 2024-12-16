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AK Parti MKYK toplantısı başladı!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

Haber Merkezi
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AK Parti MKYK toplantısı başladı!
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir araya geldi. Toplantı, AK Parti Konferans Salonu’nda saat 14.10’da başladı ve önemli gündem maddelerini ele alacak.

Gündem maddeleri

Toplantıda, partinin geleceği ve siyasi stratejileri hakkında çeşitli konular görüşülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyeleriyle birlikte partinin mevcut durumunu değerlendirip, gelecek için alınacak tedbirler üzerine fikir alışverişinde bulunuyor.

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