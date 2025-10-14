AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamala

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu'nda saat 16.10'da toplandı. MKYK sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ömer Çelik, "Kalıcı çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içinde bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Bundan başka bir çözüm yolu bulunmamaktadır.

Aslında bilenler iyi bilir ki Ortadoğu’daki sorunların temelinde Filistin meselesi vardır. Filistin sorunu çözülmeden bölgedeki diğer problemleri çözmek de mümkün değildir. Dolayısıyla Ortadoğu’da barışın sağlanabilmesi için tek yol, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır.

"Kalıcı barışın sağlanması yolunda ilerlemenin yolu açılmıştır"

Filistin, Filistinliler tarafından yönetilmelidir, sürgün planı söz konusu olamaz. Tabi o günden bugüne çok sayıda insan hayatını kaybetti. Gazze'deki kardeşlerimizin de bir nebze de olsa soluk alması ateşkesin sağlanması tutukluların serbest bırakılması şeklinde takasın gerçekleşmesi suretiyle dün ve bugün Gazze'ye en yüksek miktarda insani yardımın girmesi mümkün olmuştur.

Tabi ki bu insani yardımın girmesi son derece kıymetlidir. Ama bütün bir tabloya baktığımızda bunun yeterli denilebilecek bir durum olmadığının farkındayız. Gidilecek çok yol vardır. Gelinen nokta itibarıyla bundan sonrasında kalıcı barışın sağlanması yolunda ilerlemenin yolu açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye

"Sürecin sabote edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına da rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağımızı ifade etmek isterim."

Bahçeli'nin cemevi arazisi hibesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz hibe ettiği bir arsa üzerinde Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın belki en büyük cemevi yapıldı ve açılışı gerçekleştirildi. Bu birliğimiz beraberliğimiz bölgedeki bir takım gelişmelere verdiğimiz cevaplar bakımından son derece anlamlı bir açılış oldu. Sayın Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı iletiyoruz." dedi