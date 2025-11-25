  1. Ekonomim
AK Parti MKYK Toplantısı başladı

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 15.42'de başladı.

Kapsamlı sunumlar yapılacak

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen MKYK toplantısı saat 15.42’de başladı. Toplantıda Teşkilat Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kapsamlı sunumlar yapacağı bildirildi. Ayrıca TBMM’deki parti grubu çalışmaları ve Meclis gündeminin de değerlendirileceği ifade edildi. Basına kapalı sürdürülen toplantının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarda bulunması bekleniyor.

