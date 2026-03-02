  1. Ekonomim
AK Parti MKYK Toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16:27'de başladı.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunum yapacağı belirtildi.

Ayrıca toplantıda, TBMM gündemi de ele alınacak. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

