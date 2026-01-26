  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti MKYK öncesi dört belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Takip Et

AK Parti MKYK öncesi dört belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti MKYK öncesi dört belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Takip Et

AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, partiye yeni katılan yerel yöneticiler için rozet takma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine katılan belediye başkanlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

AK Parti MKYK öncesi dört belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Resim : 1

Törende AK Parti’ye katılan isimler;

Mehmet Aydın Konya Çumra Belediye Başkanı, Davut Karadavut Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı, Hasan Turgut Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı, Şenol Öncül Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı.

Rozet takma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısına geçildi. Toplantıda iç ve dış siyasetteki gelişmeler ile partinin gelecek dönem stratejileri ele alındı.

Dünyanın en büyük uçak gemisi ama bu kusuru yıllardır saç baş yolduruyorDünyanın en büyük uçak gemisi ama bu kusuru yıllardır saç baş yolduruyorYaşam

 

İran-ABD gerilimi havayolu seferlerini etkilediİran-ABD gerilimi havayolu seferlerini etkilediDünya

 

 