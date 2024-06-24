AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti MYK, bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili süresince saha gözlemlerini dinleyecek.

Toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da masaya yatırılacak, izlenecek yol haritası belirlenecek.

26 Haziran Çarşamba günü ise AK Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

9. yargı paketi, öğretmenlik yasası ve sokak köpekleri ile ilgili teklifin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

1-2 Temmuz tarihlerinde ise, AK Partili belediye başkanları Kızılcahamam'da istişare kampında bir araya gelecek.