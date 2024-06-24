  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
Takip Et

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk iş gününde AK Parti MYK, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili süresince saha gözlemlerini dinleyecek. Gündemde kritik başlıklar var.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
Takip Et

AK Parti MYK, bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili süresince saha gözlemlerini dinleyecek.

Toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da masaya yatırılacak, izlenecek yol haritası belirlenecek.

26 Haziran Çarşamba günü ise AK Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

9. yargı paketi, öğretmenlik yasası ve sokak köpekleri ile ilgili teklifin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

1-2 Temmuz tarihlerinde ise, AK Partili belediye başkanları Kızılcahamam'da istişare kampında bir araya gelecek.

Meclis’te mesai başlıyor: Ana gündem ekonomi ve yargı paketiMeclis’te mesai başlıyor: Ana gündem ekonomi ve yargı paketiGündem

 

Şengen krizi büyüyor: Türkiye, vize ret oranında İran'dan sonra ikinci sırada...Şengen krizi büyüyor: Türkiye, İran'dan sonra ikinci sırada...Gündem

 

Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte konuşulan rakamlar...Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte konuşulan rakamlar...Ekonomi

 

Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem

 