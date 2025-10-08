  1. Ekonomim
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK toplantısı Konferans Salonu'nda saat 16.10'da başladı. Masadaki en önemli başlıklardan biri  terörsüz Türkiye süreci olacak. Bahçeli'nin çağrılarının toplantı kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca iç ve dış politikaya dair gelişmeler de toplantıda ele alınacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

