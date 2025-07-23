AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplandı!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesinin, hükümetin “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda başlatmayı planladığı yeni çözüm süreci olduğu belirtiliyor.

Gündemde kritik konular var

Toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın geçtiğimiz günlerde TBMM’de siyasi partilerle gerçekleştirdiği temasların ayrıntılarının da değerlendirileceği öğrenildi. Bu görüşmelerde gündeme gelen, Meclis çatısı altında bir komisyon kurulması yönündeki öneriler ve bu konuda gelinen son aşama MYK’da ele alınacak.

Yapısal ve yerel yönetimlere ilişkin sorunlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a toplantı sırasında çeşitli başlıklarda kapsamlı sunumların yapılması beklenirken, AK Parti’nin geçtiğimiz haftalarda Kızılcahamam’da düzenlediği İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda dile getirilen yapısal ve yerel yönetimlere ilişkin sorunlar da MYK'nın gündeminde yer alacak.

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma ve operasyonlar

Öte yandan, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma ve operasyonların da toplantıda değerlendirmeye alınması bekleniyor. AK Parti kurmaylarının, siyasi gelişmelerin genel seyrine ilişkin stratejik değerlendirmelerde bulunacağı ve izlenecek yol haritasının netleştirileceği ifade ediliyor.