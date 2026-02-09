AK Parti MYK toplandı: İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.23'te toplandı.

Haftanın kritik toplantısında, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında hazırlanan raporun ayrıntıları ile Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantıda ayrıca ABD-İran hattındaki gerilime yönelik olası stratejik senaryoların değerlendirileceği ifade ediliyor.

Dış politika başlıklarının yanı sıra iç siyasete ilişkin önemli adımların da gündeme gelmesi öngörülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan ayı öncesinde teşkilatlara geniş kapsamlı saha talimatı vermesi ve partinin tüm kademelerinin vatandaşla daha yoğun temas kurmasını istemesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye

Toplantının en kritik başlıklarından birini, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar oluşturuyor. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan raporda gelinen son aşama ve atılacak somut adımlar kurul üyeleriyle paylaşılacak. Sürecin toplumsal ve siyasi yansımalarının yanı sıra, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması beklenen raporun yol haritası MYK masasında şekillenecek.

Suriye'deki dengeler

Bölgesel güvenlik başlığında ise Suriye sahasındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Suriye yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin 30 Ocak itibarıyla Haseke’de uygulanmaya başlaması, Ankara’nın radarında olan bir diğer konu. Bu gelişmenin sahadaki pratik yansımaları ve Türkiye’nin sınır güvenliği üzerindeki muhtemel etkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları tarafından etraflıca değerlendirilecek. Ayrıca Gazze’deki insani durum ve kalıcı çözüm yolları da dış politika gündeminin ayrılmaz bir parçası olarak masada kalmaya devam ediyor.

ABD ve İran

Washington ve Tahran arasında Umman merkezli yürütülen müzakereler ve artan tansiyon, MYK’nın stratejik analiz başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye’nin olası senaryolara karşı hazırlıkları ve denge politikasının detayları ele alınacak. Ekonomi ve yerel yönetimlerin mevcut durumuna dair verilerin de paylaşılacağı toplantıda, Türkiye’nin önümüzdeki döneme dair genel yol haritası çizilecek.

Ramazan talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kurmaylarına yönelik en net mesajının ise "saha vurgusu" olması öngörülüyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’na yönelik özel direktifler vermesi beklenen Erdoğan, tüm kademelerin vatandaşla doğrudan temas kurmasını isteyecek.