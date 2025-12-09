AK Parti MYK toplandı: Kritik başlıklar masada

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 15.53'te başladı.

Ekonomi politikaları

Toplantıda terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere mevcut ekonomi politikaları, yerel yönetim stratejileri, teşkilat yapılanması, vatandaşın talep, istek ve önerileri değerlendirilecek.

Asgari ücret

Hükümetin sosyal politikalara yönelik planları ile çalışma hayatına dair düzenlemeler de kurulun gündeminde yer alacak.

Özellikle, bu ay içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni asgari ücrete ilişkin halkın beklentileri, alım gücünün ve vatandaşın refah düzeyinin artırılması için üretilmesi gereken politikalar ve eleştiriler masaya yatırılacak.

Sahadaki çalışmalar

MYK'da ayrıca parti içi koordinasyon, il ve ilçe teşkilatlarının performansı, sahadaki çalışmalar ve kamuoyundaki yansımalar da değerlendirmeye tabi tutulacak.