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AK Parti MYK toplandı! Masada kritik konular var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi
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AK Parti MYK toplandı! Masada kritik konular var
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MYK toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Ankara'daki merkez binasında liderlik ediyor. Toplantının ana gündem maddesini kongre süreci ve hazırlık aşaması oluşturuyor. Saha taramalarına büyük önem veren AK Parti'de elde edilen son bilgiler Erdoğan'a sunulacak.

Gündem başlıkları

MYK'nın ana gündemini kongreye giden yolda AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Eylül ayı itibariyle başlatılan Türkiye Buluşmaları programı oluşturuyor.

Yeni Anyasa konferansının hazırlıkları değerlendirilecek

Toplantıda yeni yasama döneminde gündemde olacak yeni Anayasa çalışanları için AK Parti'nin ekim ayında başlayacağı yeni anayasa konferanslarının hazırlıkları da değerlendirilecek.

Ekonomide atılan adımlar ve hayat pahalılığı

Ekonomide atılan adımlar ve hayat pahalılığı konusu da MYK'da konuşulacak. Parti yönetimi ve bakanlar tam kadro sahada arı gibi çalıştı. Türkiye Buluşmalarının ilk etabın çıktıları toplanda değerlendirilecek. Sahanın raporu  Erdoğan'a sunulacak.

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