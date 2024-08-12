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AK Parti MYK toplanıyor: Masada hangi kritik başlıklar var?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda, 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan 23. kuruluş yılı programının hazırlıkları değerlendirilecek. Ayrıca, iç ve dış gündemdeki gelişmeler de ele alınacak.

Haber Merkezi
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AK Parti MYK toplanıyor: Masada hangi kritik başlıklar var?
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün yoğun bir gündemle biraraya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak. 

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde 81 ilde kutlamalar yapılacak.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program Ankara'da çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Genel Merkezdeki programa AK Parti'nin kurucuları, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat üyeleri davet edildi.

İç ve dış gelişmeler de masada olacak

AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak.

Toplantıda, ekonomideki son durum değerlendirilecek. Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak.

MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor.

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