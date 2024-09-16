AK Parti MYK toplanıyor: Raporlar Erdoğan'a sunulacak, gündem hayat pahalılığı

AK Parti, bu ay itibarıyla başlattığı “Türkiye Buluşmaları” programının ilk etabını tamamladı. Toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelen parti teşkilatı; esnafın, STK’ların, çiftçilerin, işçilerin ve emeklilerin talep, sıkıntı ve izlenimlerini dinledi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti, sahadan gelen ilk raporları bugünkü MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Rapor sonuçlarına göre atılacak adımların yol haritası belirlenecek.

Ekonomideki iyileşme göstergelerini vatandaşa yansıtmak için yapılması gerekenler ele alınacak. Ayrıca hayat pahalılığı konusu da toplantıda gündeme gelecek.

Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere yeni yasama döneminde Meclis’te ele alınacak birçok konu da toplantıda görüşülecek. Seçmenin muhalefete bakış açışı, muhalefetin sorunları çözme kabiliyeti ve vatandaşın kimi umut olarak gördüğü toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.