  AK Parti MYK toplantısı bugün Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek
AK Parti MYK toplantısı bugün Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

AK Parti MYK toplantısı bugün Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda, iç ve dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejiler ele alınacak.

MYK'da Ekonomi İşleri Başkanlığı, genel ekonomik görünüme ilişkin bir sunum yapacak. Enflasyonla mücadele adımları, reel sektörün ihtiyaçları gibi başlıklar mercek altına alınacak.

Vatandaşın şikayet ve talepleri masaya yatırılacak

Toplantıda, parti kurmaylarının "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında sahadan edindikleri vatandaşın şikayet ve talepleri masaya yatırılacak.

Ayrıca, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son durum hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verilecek. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklama yapması bekleniyor.

