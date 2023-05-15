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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunulduğu, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine yönelik de stratejilerin ele alındığı belirtildi.

Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.