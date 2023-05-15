AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu. 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine yönelik de stratejilerin ele alındı.

3 saat süren toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar söyle:

"Kampanya süreci tamamlandı. Sandık kuruldu. Sandığın kurulmasıyla birlikte bir tablo ortaya çıktı. Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın demokrasiye olan inancı bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Dünya gıpta ile bakmıştır. Vatandaşlarımızın sandığa sahip çıkması örnek olmuştur. Siyasi tarihin konusu budur. Vatandaşlarımız iradesi darbelerle sürekli budanmıştır, işlemez haline getirilirmiştir. Vatandaşlarımızın sandık iradesine sahip çıkmıştır. Yüzde 90 katılım olmuştur. Her bir vatandaşımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız açık ara önde bitirmiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı Meclis'te güçlü bir çoğunluk elde etmiştir. Cumhurbaşkanımızı gösterilen teveccüh yeni bir rekora imza attığını göstermektedir."

"DOĞRU OLMAYAN BİLGİ CHP GENEL MERKEZİNDEN VERİLDİ"

"Dünden beri bir kampanyayla karşı karşıyayız. CHP klasiği önümüze getirildi. Oldu bitiyle aday önümüze getirildi. 'Ezici çoğunlukla alacağız' diye bir propaganda çalıştırılıyor. Arkasında da buna karşı çıkan her kesime bir dayatma yürütülüyor. Listeler yayınlanıyor. Hangi bürokratların görevden alınacağına dair listeler yayınlıyorlar. Dün Anadolu Ajansı ve AK Parti'deki verilerin birer manipülasyon olduğunu iddia ettiler. Sayın Yavaş ve İmamoğlu konuştu. '13 . cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz' dediler. Vatandaşımızın iradesi tecelli etmemişken, cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Dün ilk açıklamamızda söyledik, 'Bu yapılan milli iradenin gaspıdır. Son derece yanlıştır' dedik. 'Yanlış yaptık' demelerini bekliyorduk fakat sonraki açıklamalarında da devam ettiler. Daha sonra yaptıkları yanlışı estetize etmek için 'temennimizi ifade ettik' dediler. Dayatma içine girdiler. 'Elimizde ıslak imzalı tutanaklar ve Ankara, İzmir, İstanbul'dan oylar geldiğinde, bizim bu dediğimiz doğru çıkacak' dediler. Dün bir tane manipülasyon yapılmış oldu. Doğru olmayan bilgi CHP genel merkezinden verildi. Manipülasyonu ortaya çıkaran Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Dün söylediklerinin tamamı yanlış çıkmıştır. Bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Dün manipülasyona tevessül eden tek yer Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun açıklamalıdır. Milletimize özür borçlulardır."