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AK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, iç ve dış gelişmeler de gündeme alınacak

Haber Merkezi
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AK Parti MYK yarın toplanıyor: İşte masadaki konular
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak. Hazırlıklara ilişkin değerlendirme yapılacak.

Ekonomide başlayan yeni dönem

 AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak. Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.

İran-İsrail gerilimi

Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak. MYK toplantısında, genel başkan yardımcılıklarının sunum yapması da bekleniyor.

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