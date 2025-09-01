AK Parti MYK yarın toplanıyor: Şikâyet ve talepler Cumhurbaşkanına iletilecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının odağında, "Türkiye Yüzyılı" temasıyla düzenlenen buluşmalarda parti yöneticilerinin 81 ilden derlediği vatandaş şikâyetleri ve talepleri yer alacak.

Vatandaşların beklentileri, Erdoğan'a kapsamlı bir şekilde sunulacak

Türkiye gazetesi'nin haberine göre, parti kurmaylarının ağustos ayı başında başlattığı ve bugüne kadar 25 ilde 267 ilçeyi kapsayan ziyaretlerde elde edilen veriler, toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Saha çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve vatandaşların beklentileri, Erdoğan'a kapsamlı bir şekilde sunulacak.

Parti içi stratejiler de MYK'da ele alınacak

İç ve dış politikadaki güncel gelişmelerin yanı sıra, parti içi stratejiler de MYK'da ele alınacak diğer konular arasında yer alıyor. Ayrıca, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son durum hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verileceği belirtildi.