  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Parti MYK yarın toplanıyor: Şikâyet ve talepler Cumhurbaşkanına iletilecek
Takip Et

AK Parti MYK yarın toplanıyor: Şikâyet ve talepler Cumhurbaşkanına iletilecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddesini, "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında parti kurmaylarının sahadan derlediği vatandaş şikâyet ve talepleri oluşturuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti MYK yarın toplanıyor: Şikâyet ve talepler Cumhurbaşkanına iletilecek
Takip Et

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının odağında, "Türkiye Yüzyılı" temasıyla düzenlenen buluşmalarda parti yöneticilerinin 81 ilden derlediği vatandaş şikâyetleri ve talepleri yer alacak.

Vatandaşların beklentileri, Erdoğan'a kapsamlı bir şekilde sunulacak

Türkiye gazetesi'nin haberine göre, parti kurmaylarının ağustos ayı başında başlattığı ve bugüne kadar 25 ilde 267 ilçeyi kapsayan ziyaretlerde elde edilen veriler, toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Saha çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve vatandaşların beklentileri, Erdoğan'a kapsamlı bir şekilde sunulacak.

Parti içi stratejiler de MYK'da ele alınacak

İç ve dış politikadaki güncel gelişmelerin yanı sıra, parti içi stratejiler de MYK'da ele alınacak diğer konular arasında yer alıyor. Ayrıca, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son durum hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verileceği belirtildi.

Denizli 4 gündür yanıyor: Buldan'daki yangına müdahale sürüyorDenizli 4 gündür yanıyor: Buldan'daki yangına müdahale sürüyorGündem

 

Trump, vergilerin arkasında: Ülkemiz yok olurduTrump, vergilerin arkasında: Ülkemiz yok olurduTrump, vergilerin arkasında: Ülkemiz yok olurduKüresel Ekonomi

 

Gündem
CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
CHP'li Başkan'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Çok sayıda yaralı