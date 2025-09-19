AK Parti Niğde İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti'de son iki günde yaşanan istifaların yankıları sürerken, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de partideki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şunları kaydetti:

"Değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim; bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim.

Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük. İlçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik, çözüm üretmek için gayret ettik.

Attığımız her adımda milletimizin bize yüklediği ağır sorumluluğun farkında olduk ve bu bilinçle hareket ettik. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bu bir veda değildir.

AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, bundan sonra da partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra bu görevi devralacak kardeşlerim aynı azim, gayret ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir.

Bu süreçte omuz omuza yol yürüdüğüm teşkilatımızın her bir mensubuna gönülden teşekkür ediyorum.

Ayrıca görevde bulunduğum süre boyunca bizlere sabır, muhabbet ve destek gösteren değerli Niğdeli hemşerilerime de kalpten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin. Hakkınızı helal edin, sağlıcakla kalın."

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim,



Bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum.



Bu görevi üstlendiğim ilk… pic.twitter.com/7uJEWABb4G — Mustafa ÖZDEMİR 🇹🇷 ⚖️ (@AvMstfOzdmr) September 18, 2025

Üç il başkanı daha istifa etti

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partideki görevinden istifa ettiğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Biliyoruz ki; makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti’nin kutlu davasıdır. Bu dava, nesillerin omuzlarında yükselen bir emanettir. Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet, bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır."

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, değerli hemşerilerim;



Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkânı tanıyan,… pic.twitter.com/8rku2XEByW — Faruk Bülent Kablan (@fbulentkablann) September 19, 2025

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da, dün görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.